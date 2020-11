IN TV

Η αφιέρωση των Roomies στην Κατερίνα Ζαρίφη που νοσεί από κοροναϊό

«I'll Be There for You» τραγούδησαν Μαρία Σολωμού και Ντορέττα Παπαδημητρίου στην έτερη Roomie Κατερίνα Ζαρίφη που νοσεί με κοροναϊό