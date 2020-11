Σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασίας, οι περισσότερες από 2.400 φωτογραφίες καταγράφουν την «χρυσή εποχή της εξερεύνησης του διαστήματος» και είναι η πλουσιότερη συλλογή του είδους που βγαίνει στο σφυρί.

«Αυτό είναι πιθανόν το σπουδαιότερο δημιουργικό και μεγαλοφυές επίτευγμα, το να προσεδαφιστεί ένας άνθρωπος με ασφάλεια στην επιφάνεια της Σελήνης και να επιστρέψει πίσω στη Γη», δήλωσε στο Ρόιτερς ο Τζέιμς Χίσλοπ, ο επικεφαλής Επιστήμης και Φυσικής Ιστορίας στον οίκο Christie’s στο Λονδίνο.

«Κοιτάζοντας κάποιες από αυτές τις φωτογραφίες, μπορείς στ΄αλήθεια να μεταφερθείς στην επιφάνεια της Σελήνης».

Η συλλογή «Ταξίδι σε Έναν Άλλο Κόσμο», την επιμέλεια της οποίας επί δεκαετίες είχε ο ιδιώτης συλλέκτης Βίκτορ Μάρτιν Μαλμπάρετ, είναι ένας συνδυασμός εμβληματικών φωτογραφιών και άλλων, τις οποίες την εποχή εκείνη δεν είχε δώσει στη δημοσιότητα η NASA, σύμφωνα με το ΑΠΕ -ΜΠΕ.

Συνοδευόμενος από τα δύο άλλα μέλη του πληρώματος, τους Μπαζ Όλντριν και Μάικ Κόλινς, καθώς πατούσε το πόδι του στη επιφάνεια της Σελήνης, ο Άρμστρονγκ είπε τη γνωστή φράση: «Αυτό είναι ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο και ένα μεγάλο άλμα για την ανθρωπότητα».

Την εποχή εκείνη καμία από τις φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η NASA δεν ήταν του Άρμστρονγκ, ο οποίος σύμφωνα με τον Χίσλοπ ήταν επιφορτισμένος με την φωτογράφηση.

Haul of rare photos of space exploration’s «golden age» up for auction, including Armstrong on moon https://t.co/fsffbURKSI

— Devdiscourse (@dev_discourse) November 6, 2020