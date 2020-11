Fizz

Αναβολή επ’ αόριστον στην πρεμιέρα της ταινίας «Death on the Nile»

Η Walt Disney Co ανέβαλε επ’ αόριστον χθες, Πέμπτη, την πρεμιέρα της προβολής της ταινίας περιπέτειας και μυστηρίου «Death on the Nile» (Θάνατος στο Νείλο).