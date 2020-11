Απίστευτος, ακούραστος, μοναδικός, βιονικός Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς… Στα 39 του ο Σουηδός σταρ συνεχίζει να σκορπάει τον τρόμο στις αντίπαλες ομάδες της Ιταλίας, καθώς έχει πάρει τη Μίλαν από το χέρι, με τους «ροσονέρι» να παραμένουν στην κορυφή της Serie A αήττητοι.

Ο Ίμπρα κατάφερε να αναδειχθεί επάξια ποδοσφαιριστής του μήνα στο ιταλικό πρωτάθλημα, καθώς με επτά γκολ σε τέσσερις συμμετοχές θεωρείται δικαίως ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αρμάδας του Πιόλι που μετά από πολλά χρόνια ονειρεύεται για το κάτι παραπάνω.

Highlight φυσικά το ψαλιδάκι του απέναντι στην Ουντινέζε με το οποίο χάρισε ακόμη ένα «τρίποντο» στους «ροσονέρι», θυμίζοντας τον παλιό και νέο Ζλάταν…

🏆Zlatan Ibrahimovic was named MVP of Lega Serie A for the month of October. The prize will be awarded in the pre-match of AC Milan – Hellas Verona. pic.twitter.com/zqOtdccR4U

— AC Milan Reports (@ACMReports) November 6, 2020