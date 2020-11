Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσαν, το βράδυ της Πέμπτης, οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ από τον Λευκό Οίκο.

Ενώ η καταμέτρηση των ψήφων που κατατέθηκαν στις εκλογές συνεχίζεται, ο ρεπουμπλικανός πρόεδρος παρουσιάστηκε μπροστά στις κάμερες για να πει πως θα κέρδιζε «με ευκολία» εάν λογαριάζονταν μόνο «οι νόμιμες» ψήφοι αλλά, αν η καταμέτρηση συμπεριλάβει «τις παράνομες ψήφους», οι Δημοκρατικοί θα μπορέσουν «να κλέψουν» τη νίκη στις εκλογές.

Μάλιστα, ορισμένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ αποφάσισαν να διακόψουν την απευθείας μετάδοση των δηλώσεων του ρεπουμπλικάνου προέδρου, κρίνοντας ότι παραπληροφορούσε.

«Είναι λυπηρό και πραγματικά τραγικό» δήλωσε ο δημοσιογράφος του CNN, Anderson Cooper, ο οποίος δεν μάσησε τα λόγια του.

«Αυτό το πράγμα είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό το πράγμα είναι το πιο ισχυρό πρόσωπο στον κόσμο. Εμείς τον βλέπουμε σαν μια χοντρή χελώνα που έχει πέσει ανάσκελα στην πλάτη και χτυπιέται στον καυτό ήλιο, καταλαβαίνοντας ότι ήρθε το τέλος του» πρόσθεσε ο Anderson Cooper.

