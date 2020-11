Beyoncé shares her support for Biden-Harris 🇺🇸 pic.twitter.com/A8QJ1vxsPD

. @Beyonce endorses Joe Biden for President on social media. 🇺🇸 pic.twitter.com/h6xyAkKm5k

Η pop star μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο στα social media, φορώντας head-to-toe Balmain, με προστατευτική μάσκα προσώπου Biden-Harris και αυτοκόλλητο «Ψηφίζω» πάνω στο καπέλο της.

Χρησιμοποίησε το Boomerang για να δώσει μία πιο διαδραστική νότα στο post της και πιθανότατα να τραβήξει ακόμα περισσότερο την προσοχή των followers της προκειμένου να ψηφίσουν.

Lady Gaga shows love to Beyoncé while encouraging Texans to vote for Joe Biden:

“Let’s go blue, Texas. Queen B says so! 👑🐝” pic.twitter.com/OBJth1tU9d

— Pop Crave (@PopCrave) November 2, 2020