Η Κλοέ Καρντάσιαν πούλησε το αρχοντικό της στο Καλαμπάσας και το ποσό «ζαλίζει»

Το αστέρι του «Keeping Up With the Kardashians», Κλοέ Καρντάσιαν, κατάφερε να πωλήσει το σπίτι έναντι 15,5 εκατομμύρια δολάρια -διπλασιάζοντας τα χρήματα που δαπάνησε για την αγορά του, καθώς το είχε αποκτήσει πριν από 6 χρόνια