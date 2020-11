Διακεκριμένα μέλη της κοινότητας των ατόμων με ειδικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων των υπερασπιστών, των Παραολυμπιονικών και της οργάνωσης Παραολυμπιακών Αγώνων, καταδίκασαν την απεικόνιση των επώνυμων χαρακτήρων στο The Witches της Warner Bros που κυκλοφόρησε πρόσφατα, λέγοντας ότι η χρήση διακριτών σωματικών βλαβών στα χέρια τους είναι προσβλητική για όσους έχουν διαφορετικά άκρα.

Οι πρώτες αντιδράσεις

Στην ταινία, ο χαρακτήρας της Αν Χάθαγουεϊ εμφανίζεται με χέρια που είναι παρόμοια με την πάθηση της εκτροδακτυλίας, αλλιώς γνωστή ως «split hand», η οποία χαρακτηρίζεται από την απουσία ενός ή περισσότερων δακτύλων στο χέρι ή στο πόδι.

Η Βρετανίδα Παραολυμπιονίκης κολυμβήτρια Amy Marren ήταν μία από τις πρώτες που έκανε «call out» στο στούντιο για την αναπαράσταση που επέλεξε να κάνει.

@WarnerBrosUK was there much thought given as to how this representation of limb differences would effect the limb difference community?! @ReachCharity @RoaldFull pic.twitter.com/kiTEAuYt7i — Amy Marren (@amy_marren) November 2, 2020

Η Shannon Crossland δήλωσε στο Instagram ότι οι εικόνες στην ταινία δεν ήταν αντανάκλαση του πρωτότυπου μυθιστορήματος που γράφτηκε από τον Roald Dahl.

«Το να έχεις τρία δάχτυλα είναι ένα χαρακτηριστικό μάγισσας; Είναι μια εξαιρετικά καταστροφική απεικόνιση. Η αναπηρία ΔΕΝ πρέπει να σχετίζεται με κάτι το κακό, μια ανωμαλία, αηδία, φόβο ή τέρατα», προσέθεσε.

Η απάντηση της Warner Bros

Σε απάντηση σε αυτά τα μηνύματα και σε πολλά άλλα από μέλη της κοινότητας των ατόμων με ειδικές ανάγκες, ένας εκπρόσωπος της Warner Bros δήλωσε στο Deadline ότι «ήταν πολύ λυπηρό να μάθουμε ότι η απεικόνιση των φανταστικών χαρακτήρων στο The Witches θα μπορούσε να αναστατώσει τα άτομα με αναπηρίες» και ότι «μετανιώνει την οποιαδήποτε προσβολή που ενδεχομένως ένιωσαν».

«Προσαρμόζοντας την αρχική ιστορία, συνεργαστήκαμε με σχεδιαστές και καλλιτέχνες για να βρούμε μια νέα ερμηνεία των άκρων που μοιάζουν με άκρα γάτας όπως περιγράφονται στο βιβλίο», πρoσέθεσε.

«Δεν υπήρξε ποτέ η πρόθεση για τους θεατές να αισθανθούν ότι τα φανταστικά, μη ανθρώπινα πλάσματα προορίζονταν να τους αντιπροσωπεύσουν».

Limb difference is not scary. Differences should be celebrated and disability has to be normalised. #NotAWitch calls out ‘#TheWitches’ movie for portrayal of disability 👉 https://t.co/aSY1U6TymE pic.twitter.com/UCU87bUeV8 — Paralympic Games (@Paralympics) November 3, 2020

Στο μυθιστόρημα του Dahl το 1983, οι μάγισσες λέγεται ότι έχουν «τετράγωνα πόδια χωρίς δάκτυλα» και «δαγκάνες αντί για νύχια», αν και στην πρώτη έκδοση του εξωφύλλου φαίνεται ότι έχουν πέντε δάχτυλα στα χέρια τους. Ο επίσημος λογαριασμός Twitter Paralympic Games γέμισε με σχόλια.

Σε σκηνοθεσία του Robert Zemeckis και συγραφή του Guillermo del Toro, το The Witches κυκλοφόρησε στο HBO Max στις 22 Οκτωβρίου. Είναι η δεύτερη προσαρμογή του βιβλίου του Dahl μετά την ταινία του Nicolas Roeg το 1990 με το ίδιο όνομα.

In #TheWitches, Anne Hathaway’s character is shown with hands that are similar to the limb abnormality ectrodactyly, otherwise known as “split hand”, which is typified by the absence of one or more central digits on the hand or foot https://t.co/k701FAiON3 — Deadline Hollywood (@DEADLINE) November 4, 2020