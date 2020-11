Ενώ το θρίλερ για το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών συνεχίζεται περισσότερα από 24 ώρες μετά, η προσωπική πάστορας του Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποίησε δημόσια μία παράξενη προσευχή που έμοιαζε περισσότερο με… εξορκισμό.

Συγκεκριμένα, βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, δείχνει την Πόλα Ουάιτ να πραγματοποιεί παθιασμένα προσευχή, με αποτέλεσμα να γίνει μέσα σε λίγα λεπτά viral.

«Ακούω έναν ήχο νίκης. Ο Κύριος λέει ότι έχει τελειώσει. Γιατί ακούω, νίκη, νίκη, νίκη!. Οι άγγελοι αποστέλλονται τώρα».

Και μετά έγινε ακόμα πιο παράξενο. «Άγγελοι έχουν αποσταλεί από την Αφρική αυτή τη στιγμή. Έρχονται εδώ, στο όνομα του Ιησού». Συνεχίζει να μιλάει στα Λατινικά και επαναλαμβάνει «ακούω τον ήχο της νίκης» πολλές φορές στο βίντεο.

Paula White battles the "demonic confederacies" that are attempting to steal the election from Trump. pic.twitter.com/Bt3BJOkJIV

— Right Wing Watch (@RightWingWatch) November 5, 2020