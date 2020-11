Με τα αποτελέσματα των εκλογών στην Αμερική να βρίσκονται στο τελευταίο σχεδόν στάδιο και την διαφορά μεταξύ Τζο Μπάιντεν και Ντόναλντ Τραμπ να είναι μικρή ένα tweet που ουσιαστικά αναφέρεται στο ενδεχόμενο της νίκης του Τραμπ και την παραμονή της Μελάνια στον Λευκό Οίκο, γίνεται viral.

Ένας χρήστης του διαδικτύου λαμβάνοντας υπόψη τα όσα ακούγονται για τον γάμο του πλανητάρχη μαζί με την Μελάνια Τραμπ και τις φορές που προσπάθησε να τον αποφύγει δημόσια, έγραψε: «Όταν πρέπει να αναβάλεις το διαζύγιό για τέσσερα ακόμη χρόνια, εξαιτίας Φλόριντας και Τέξας».

Το εν λόγω tweet έγινε viral και κάτω από αυτό πολλοί χρήστες έκαναν τις δικές τους εκτιμήσεις για τον γάμο των Τραμπ.

When you have to postpone your divorce by four more years, all because of Florida and Texas#ElectionNight #Elections2020 pic.twitter.com/L5tGlFhgy2

— Judge Judy Jr. (@JudgePerfect) November 4, 2020