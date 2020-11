Σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει τους πολίτες, το Instagram ειδοποιούσε τους πολίτες στις ΗΠΑ να ψηφίσουν την Τρίτη 3 Νοεμβρίου.

Υπήρξε όμως ένα μικρό πρόβλημα… Κάποιοι χρήστες του δημοφιλούς μέσου κοινωνικής δικτύωσης συνέχισαν να λαμβάνουν το μήνυμα αυτό και σήμερα, την ημέρα των εκλογών, και ουσιαστικά καλούνταν να… ψηφίσουν αύριο, Τετάρτη 4 Νοεμβρίου.

Το Instagram παραδέχτηκε ότι η γκάφα αυτή οφείλεται σε ένα μικρό πρόβλημα στο σύστημα και κάλεσε τους χρήστες να κλείσουν το app και να το ανοίξουν και πάλι.

Thanks for raising! While we turned off the "Tomorrow is Election Day" notice last night, it was cached for a small group of people if their app hadn't been restarted. It's resolving itself as people restart. Today, people will get "It's the Last Day to Vote" at the top of feed.

— Instagram Comms (@InstagramComms) November 3, 2020