Η είδηση του θανάτου του Σον Κόνερι ο οποίος έφυγε από τη ζωή το περασμένο Σάββατο σε ηλικία 90 ετών, βύθισε τον κόσμο του Χόλιγουντ σε πένθος.

Ο πολυβραβευμένος ηθοποιός, ο οποίος υποδύθηκε τον Τζέιμς Μποντ από το 1962 έως το 1982, πέθανε στον ύπνο του και έδινε μάχη με άνοια πριν από το θάνατό του.

Harrison Ford pays tribute to his #IndianaJones dad Sean Connery: “You don’t know pleasure until someone pays you to take Sean Connery for a ride in the side car of a Russian motorcycle bouncing along a bumpy, twisty mountain trail" https://t.co/HqqQ7Wvn6x

— Variety (@Variety) November 3, 2020