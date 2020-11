Η Ιταλία επιστρέφει ξανά με αυτό που μπορεί να γίνει παράδοση για τις μικρές, αραιοκατοικημένες πόλεις της: πώληση σπιτιών για 1 ευρώ.

Αυτό είναι περίπου 1,18 $ και λιγότερο από την τιμή ενός εσπρέσο. Εάν χάσατε το σπίτι σας στο παρελθόν σε τιμή ευκαιρίας, τώρα είναι η ευκαιρία σας να δοκιμάσετε ξανά.

Η πόλη του Σαλέμι στη Σικελία – μόλις 30 έως 40 λεπτά με το αυτοκίνητο από τους αμπελώνες της Marsala – είναι η τελευταία που ξεκίνησε μια πρωτοβουλία για την αγορά σπιτιών με 1 ευρώ.

Τον επόμενο μήνα, μερικές δεκάδες ερειπωμένα σπίτια θα ανεβούν για δημοπρασία με αρχική τιμή 1 €, αναφέρει το CNN Travel.

Όπως και με τα άλλα ιταλικά χωριά που πούλησαν παλιά σπίτια σε αυτές τις χαμηλές τιμές, το Salemi ξεκίνησε αυτήν την πρωτοβουλία ως τρόπο αναβίωσης της πόλης.

Το 1968, ένας σεισμός έπληξε μεγάλες περιοχές της κοιλάδας Bellice της Σικελίας και τουλάχιστον 4.000 κάτοικοι διέφυγαν από το Σάλεμι.

Ο αριθμός του πληθυσμού της πόλης δεν έχει ανακάμψει ποτέ πλήρως, αλλά ο δήμαρχος του Salemi, Domenico Venuti, ελπίζει ότι αυτή η πρωτοβουλία θα βοηθήσει στην καταπολέμηση αυτού.

You Can Buy a $1 House in Sicily — Just Like This Sopranos-Turned-HGTV Star!​ https://t.co/mQRisH3VnB

— People (@people) October 28, 2020