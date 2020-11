Ένας συρμός του μετρό που εκτροχιάστηκε σήμερα κοντά στο Ρότερνταμ, στην Ολλανδία, «προσγειώθηκε» από θαύμα πάνω σε ένα γλυπτό, που αναπαριστά την ουρά μιας γιγαντιαίας φάλαινας, η οποία και το έσωσε από την καταστροφή.

Αντί να συντριβεί στο νερό, πέφτοντας από ύψος 10 μέτρων, το πρώτο βαγόνι της αμαξοστοιχίας, το οποίο νωρίτερα είχε χτυπήσει και παρασύρει μια πινακίδα στοπ, ολοκλήρωσε την πορεία του με θεαματικό τρόπο, να κρέμεται στον αέρα, ενώ είχε καταλήξει πάνω στην ουρά μιας μεταλλικής φάλαινας.

Ο οδηγός του μετρό, ο οποίος ήταν ο μόνος επιβάτης, βγήκε σώος και αβλαβής από το ατύχημα, που συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Σπαϊκενίσε.

Σαν σημάδι της μοίρας, το έργο τέχνης έχει τίτλο… «Διασωθείς από την ουρά μιας φάλαινας».

«Είναι ένα τόσο παράξενο σενάριο», δήλωσε η Κάρλι Γκόρτερ, της αρχής ασφαλείας του Ρένμοντ, της περιοχής του Ρότερνταμ.

Bij metrostation De Akkers in Spijkenisse is een metro door het stootblok heengereden. Het treinstel bungelt zo'n 8 meter boven de grond en rust op een kunstwerk. Gekeken wordt hoe de metro geborgen kan worden. De metrobestuurder is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. pic.twitter.com/rZFaNljw5y

— Joey Bremer (@010fotograaf) November 2, 2020