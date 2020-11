Η εκδήλωση με τον θρύλο της ποπ θα πραγματοποιηθεί για την πολιτική ομάδα της Χίλαρι «Onward Together», που παροτρύνει τους ανθρώπους να οργανωθούν και να συμμετέχουν στη διεκδίκηση του Λευκού Οίκου.

«Ανυπομονώ πραγματικά να συμμετάσχω με τη Σερ για να υποστηρίξω ομάδες και ηγέτες που δίνουν μία σκληρή μάχη και κάνουν σημαντικό έργο για την υπεράσπιση της Δημοκρατίας μας», δήλωσε η Κλίντον στο People. «Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον καλύτερο για να εμπνεύσει και να κινητοποιήσει τις τελευταίες ημέρες προς τις εκλογές».

.@Cher has been a dear friend of mine for many years, and I can’t think of anyone better to provide the inspiration and motivation to power us through the next few days. Join us tomorrow. https://t.co/YZDhCCOpXm pic.twitter.com/gChXqQlAxS

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) October 28, 2020