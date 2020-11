Must Read

Το σινεμά μάς δίδαξε το φιλί, τον έρωτα, την πόζα, τον πόλεμο, τόσα πολλά. Ο αισθησιασμός είναι έννοια και λέξη που τείνει να χαθεί από το καθημερινό μας λεξιλόγιο, έως και να θεωρηθεί πασέ. Κι όμως, το να είναι κανείς αισθησιακός και να ζει αισθησιακά έχει μια αξία διαχρονική, μοιάζει με ακριβή κολώνια ή με άγγιγμα δαχτύλων πάνω σε μεταξωτό ύφασμα.

Μερικές εικόνες, μουσικές, μυρωδιές, γεύσεις πάντα θα μας κάνουν να κλείνουμε λίγο τα μάτια και να υπάρχουμε σε ένα παράλληλο σύμπαν, λίγο πιο τρυφερό, λίγο πιο φλεγόμενο. Για τους πιστούς του αισθησιασμού, οι δέκα παρακάτω ταινίες αποτελούν κάστρα του και λάβαρά του. Για τους παλιούς, εγγυημένες επισκέψεις στην απόλαυση, για τους νεότερους συναρπαστικά μαθήματα ζωής και έρωτα.

9½ εβδομάδες του Αντριάν Λάϋαν

Ταινία συνώνυμη με το στριπτίζ και την ηδονή, με τους πρωταγωνιστές να ζουν στα άκρα την ερωτική τους ζωή στη Νέα Υόρκη. You can leave your hat on… Τα λόγια είναι περιττά για αυτήν την συγκεκριμένη ταινία, που αποτελεί σταθμό στο είδος της.

2.Εμμανουέλα του Ζύστ Ζακέν

Αυτή η σικ Γαλλίδα με τα λεπτά χαρακτηριστικά και τις απολύτως μετρημένες καμπύλες στο κορμί της, έγινε ανδρική φαντασίωση. Σχεδόν soft porn, η ταινία ξύπνησε πάθη σε αγόρια και κορίτσια και θεωρείται πλέον κλασική. «Τι, δεν έχεις δει την Εμμανουέλα;», λέμε σε όσες και όσους τολμούν να πουν ότι δεν την έχουν ακούσει ποτέ.

3.Η αυτοκρατορία των αισθήσεων του Ναγκίσα ΄Οσιμα

Το φιλμ βασίζεται σε ένα αληθινό περιστατικό, το οποίο σόκαρε την κοινή γνώμη όταν έγινε γνωστό, το 1936. Η Σάντα Άμπε ήταν μια πρώην πόρνη, που διατηρούσε θυελλώδη ερωτική σχέση με τον Κιτσίζο Ισίντα, ιδιοκτήτη του εστιατορίου όπου εργαζόταν. Αυτός συχνά της ζητούσε να του προκαλεί ερωτική ασφυξία. Στις 16 Μαΐου 1936 και ενώ αυτός κοιμόταν, η κοπέλα τον στραγγάλισε και στην συνέχεια του ακρωτηρίασε τα γεννητικά όργανα, τα οποία κράτησε πάνω της για τρεις μέρες, μέχρι την σύλληψή της από την αστυνομία. Η ταινία δεν αποτυπώνει ντοκιμαντερίστικα το συμβάν αυτό, αλλά λειτουργεί ως ένας καμβάς που συνεχώς γεμίζει και αδειάζει από σχήματα και χρώματα, δημιουργώντας έξαρση αισθήσεων και συναισθημάτων.

Να με φωνάζεις με το όνομά σου, του Λούκα Γκουαντανίνο

Στη βόρεια Ιταλία των αρχών του ’80, ο δεκαεπτάχρονος Έλιο, παιδί διανοούμενων ακαδημαϊκών, αναπτύσσει μια σχέση με τον Αμερικανό Όλιβερ που βοηθά τον πατέρα του στην έρευνά του. Οι δυο τους γίνονται αχώριστοι και παρόλο που κάποια στιγμή ο Όλιβερ πρέπει να επιστρέψει στην Αμερική, αυτή είναι η πρώτη αγάπη του Έλιο και θα μείνει στην καρδιά και στο μυαλό του για πάντα. Spoiler alert, ποτέ ένα φρούτο δεν ήταν τόσο σέξι πριν βγει αυτή η ταινία.

Η ζωή της Adele, του Αμπντελατίφ Κεσίς

Ίσως ό, τι πιο pop σχετικά με τον λεσβιακό έρωτα, το συγκεκριμένο φιλμ μας βύθισε στα άδυτα των επιθυμιών μας, αλλά πέτυχε και μια αξιοσημείωτη ανατομία στις ανθρώπινες σχέσεις που μας απαιτούν μονίμως ετοιμοπόλεμους.

Ερωτική Επιθυμία, του Γουόνκ Καρ Βάι

Χονγκ Κονγκ, 1962. Δύο ζευγάρια παντρεμένων γειτονεύουν και οι εξελίξεις δεν είναι και τόσο απρόβλεπτες. Αριστουργηματικά κάδρα, ενδοσκοπικός φακός και αναστεναγμοί στα κόκκινα σε αυτήν την ταινία που κατέκτησε την Ευρώπη και την Αμερική.

7.Βασικό Ένστικτο, του Πολ Βερχόβεν

‘Ένας διαφθαρμένος αστυνομικός διατηρεί μια άγρια, έξαλλη σεξουαλική σχέση με μια ομοφυλόφυλη συγγραφέα η οποία μπορεί και να είναι..δολοφόνος. Η Σάρον Στόουν σηματοδότησε μια ολόκληρη γενιά φαντασιώσεων με το εμβληματικό της σταυροπόδι και η ταινία συνεχίζει να αγαπιέται αρειμανίως.

8.Λολίτα, του Στάνλεϊ Κιούμπρικ

Τολμηρό το εγχείρημα μεταφοράς του μυθιστορήματος του Ναμπόκοβ επί της οθόνης, πλην όμως άκρως επιτυχές. Προκλητικό, ερεθιστικό και ατίθασο, αυτό το φιλμ άφησε τους θεατές με το στόμα ανοιχτό, σοκάροντάς τους και απελευθερώνοντάς τους μαζί. Το ίδιο συνεχίζει να κάνει μέχρι σήμερα, με την ασπρόμαυρη δυναμική του και την αστείρευτη ομορφιά της νεαρής, πονηρής και σέξι Λολίτας, αυτού του νυμφιδίου που αγαπήσαμε πολύ.

9.Μάτια Ερμητικά Κλειστά, του Στάνλεϊ Κιούμπρικ

Ο Τομ Κρουζ και η Νικόλ Κίντμαν συμπρωταγωνίστησαν σε μια ταινία που άφησε εποχή και ας μην πολυκαταλάβαμε τι γινόταν εν τέλει. Τα όρια της φαντασίωσης και της πραγματικότητας εδώ είναι εντελώς ρευστά, οι εικόνες του Κιούμπρικ απαράμιλλης αισθητικής, οι σκηνές διαδέχονται η μία την άλλη μην αφήνοντάς μας σχεδόν να ανασάνουμε και το αποτέλεσμα είναι να θέλουμε κι εμείς να κρύψουμε τα μάτια μας πίσω από μια σατέν μάσκα σε μια βραδιά οργίων…

Nymphomaniac, του Λαρς Φον Τρίερ

Αυτή η ταινία δίχασε τους θεατές, αλλά ήταν πολλοί αυτοί που επικύρωσαν τον έρωτά τους με τον ιδρυτή του δόγματος 95. Μια ωδή στο σεξ, στην γυμνότητα, στα κρυφά και φανερά πάθη του γένους των ανθρώπων, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας και ιδιότητας. Με μεγαλειώδη τρόπο λιτή, ευφυώς μελαγχολική και απροκάλυπτα ηδονοβλεπτική, η ταινία συζητήθηκε εξωφρενικά πολύ όταν κυκλοφόρησε το 2014. Τελικά, είναι ποτέ έτοιμες οι κοινωνίες να αποδεχθούν κάτι πραγματικά έξω από το κουτί;