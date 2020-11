Κινηματογράφος

Ελληνικός Τίτλος Με κομμένη την ανάσα After 2 - Μετά τη σύγκρουση Αλίτα: Ο άγγελος της μάχης Αντρέι Ταρκόφσκι. Σινεμά σαν προσευχή Antebellum-Η εκλεκτή Ο ανίκητος Παιδικά δόντια Η μπαλάντα της τρύπιας καρδιάς Ενα ψηλό κορίτσι Ο Μπουνιουέλ στο λαβύρινθο με τις χελώνες Το καρναβάλι των ψυχών Σαν τον σκύλο με τη γάτα 3 (μεταγλωττισμένη) Σαν τον σκύλο με τη γάτα 3 (με υπότιτλους) Ελα οπως είσαι Ελα να παίξουμε Σώμα Χριστού Πορφυρός λόφος Το κόλπο του αιώνα Experiment in Terror Μάτια χωρίς πρόσωπο Θα'ρθει η φωτιά Τρέξε Η ελπίδα του κόσμου Greenland :Το τελευταίο καταφύγιο Η νύχτα με τις μάσκες Η νύχτα με τις μάσκες Γενέθλια θανάτου Ηρωικά χαμένοι Ξενοδοχείο για τέρατα 3: Ωρα για διακοπές (μεταγλωττισμένη) Ο προδότης Το Αυτό Σε ακολουθεί Joker Γιοσέπ 6.5 Εκτός ελέγχου Η αλήθεια Το παιδί με το ποδήλατο Οι μεταφραστές Νέοι είστε και φαίνεσθε Εξαφανισμένος Mandy Μουλάν (μεταγλωττισμένη) Μουλάν (με υπότιτλους) Φύγαμε (μεταγλωττισμένη) Ουπς! Ο Νώε έφυγε... (μεταγλωττισμένη) Ouija: Πίνακας πνευμάτων Ouija: Η πηγή του κακού Overlord Ο λαβύρινθος του Πάνα Παράσιτα Pari Το τραγούδι του δρόμου Ο ηδονοβλεψίας Νεκρωταφίο ζώων Η γυναίκα φάντασμα Το πνεύμα του κακού Τρομακτικές ιστορίες στο σκοτάδι Scoody Doo! (μεταγλωττισμένη) Διχασμένος Sune vs. Sune Tenet Θεώρημα Κόσμος σε μια έκσταση Η οικογένεια Άνταμς (μεταγλωττισμένη) Babadook:Οι σελίδες του τρόμου Υπόθεση Κολλίνι Το κάλεσμα 2 Ο βασιλιάς Γάιδαρος (μεταγλωττισμένη) Το εγχειρίδιο του κακού Το Κυνήγι Ο αόρατος άνθρωπος Η Φωλιά Κάιρο Εμπιστευτικό Το γεράκι του φυστικοβούτυρου Ο μυστικός κήπος (μεταγλωττισμένη) Ο μυστικός κήπος (με υπότιτλους) Το μυστικό μας Τα χελιδόνια της Καμπούλ Το θαύμα του αγνώστου Αγίου Ο φύλακας Ο κόσμος του Απού Θεατρικη παράσταση Το εξπρές των ζωντανών νεκρών Μεταφορά Οι ευχούληδες: Παγκόσμια περιοδεία (μεταγλωττισμένη) Εκρηξη θυμού Η εποχή των βροχών Γιάκαρι: Η ταινία (μεταγλωττισμένη) Original Τίτλος A bout de souffle After We Collided Alita : Battle Angel Andrey Tarkovsky. A Cinema Prayer Antebellum Aparajito Babyteeth Ballad for a Pierced Heart Beanpole Buñuel in the Labyrinth of the Turtles Carnival of Souls Cats & Dogs 3: Paws Unite (dubbed) Cats & Dogs 3: Paws Unite (subbed) Come As You Are Come Play Corpus Christi Crimson Peak El robo del siglo Experiment in Terror Eyes Without a Face Fire Will Come Get Out Gloria Mundi Greenland Halloween Halloween Happy Death Day Heroic Losers Hotel Transylvania 3: Summer Vacation (dubbed) Il traditore It It Follows Joker Josep Just 6.5 La vérité Le gamin au vélo Les traducteurs Les vieux fourneaux Madre Mandy Mulan (dubbed) Mulan (subbed) Onward (dubbed) Ooops! Noah Is Gone... (dubbed) Ouija Ouija: Origin of Evil Overlord Pan's Labyrinth Parasite Pari Pather Panchali Peeping Tom Pet Sematary Phantom Lady Poltergeist Scary Stories to Tell in the Dark Scoob! (dubbed) Split Sune vs. Sune Tenet Teorema Terra em Transe The Addams Family (dubbed) The Babadook The Collini Case The Conjuring 2 The Donkey King (dubbed) The Field Guide to Evil The Hun The Invisible Man The Nest The Nile Hilton Incident The Peanut Butter Falcon The Secret Garden (dubbed) The Secret Garden (subbed) The Secrets We Keep The Swallows of Kabul The Unknown Saint The Warden The World of Apu Theater Train to Busan Tranfer Trolls World Tour (dubbed) Unhinged Wet Season Yakari, le film (dubbed) Κιν/φοι Αθήνας ΔΙΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΟΝΕΙΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ-ΡΕΝΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI VILLAGE SHOPPING AND MORE ODEON ESCAPE VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΑ-ΟΝΑΡ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ DIGITAL ΑΝΔΟΡΑ ΑΒΑΝΑ ΑΘΗΝΑΙΟΝ TOWN CINEMAS ΑΙΓΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ EUROPA CINEMAS ΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΟΙΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 2+1 ΑΣΤΟΡ ΑΣΤΥ ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΓΑΛΑΞΙΑΣ 3D Digital NOVACINEMA ΓΛΥΦΑΔΑ ODEON ΔΑΝΑΟΣ ΤΡΙΑΝΟΝ Filmcenter ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ 3D Digital ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΛΑΪΣ ΣΠΟΡΤΙΓΚ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΙΝΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΣΙΝΕ ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΑΣ ΟΝΕΙΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΓΙΑ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ Filmcenter ΕΛΛΗ ΙΝΤΕΑΛ CINERAMA DIGITAL CINEMA VILLAGE CINEMAS ATHENS METRO MALL ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΛΟΙΣΒΟΣ CINEPLEX STUDIO NEW STAR ART CINEMA ΕΛΛΗΝΙΣ 2 ΑΙΓΛΗ 3 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΑ Κιν/φοι Θεσσαλονίκης ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ VILLAGE 11 CINEMAS MEDITERRANEAN COSMOS ΑΛΕΞ ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΤΑΛΙ ΒΑΚΟΥΡΑ ΕΛΛΗΝΙΣ ODEON ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΟΛΟΣΣΑΙΟΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝ CINEPLEXX ONE SALONICA Κατηγορία Θρίλερ Κωμωδία Δράσης Κιν. σχέδια Κοινωνική Ντοκιμαντέρ Αισθηματική Λοιπά Μιούζικαλ Επιστ. Φαντασίας Δραματική