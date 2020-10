Μαγεύει η μπλε πανσέληνος το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου, κατά το οποίο πολλοί λαοί γιορτάζουν την «τρομακτική» γιορτή το Χάλογουιν. Η αποψινή πανσέληνος είναι ορατή σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Είναι η πρώτη φορά από τον Μάρτιο του 2018 που σε ένα μήνα συμβαίνουν δύο πανσέληνοι. Το φαινόμενο της διπλής πανσελήνου στον ίδιο μήνα συμβαίνει κατά μέσο όρο κάθε 2,7 χρόνια. Η επόμενη φορά θα είναι τον Αύγουστο του 2023.

Για όσους λαούς γιορτάζουν το Haloween στις 31 Οκτωβρίου, η διπλή πανσέληνος, που στις ΗΠΑ από τη δεκαετία του 1940 αποκαλείται «θλιμμένο ή μπλε φεγγάρι» («blue moon»), έχει μια πρόσθετη ιδιαιτερότητα.

Κατά τη δεύτερη πανσέληνο του Οκτωβρίου, το φεγγάρι θα βρίσκεται στο μακρινό σημείο της ελλειπτικής τροχιάς του από τη Γη (σεληνιακό απόγειο), σε απόσταση περίπου 406.400 χιλιομέτρων (η μέση απόσταση Γης-Σελήνης είναι περίπου 384.500 χλμ).

Πρόκειται συνεπώς για μια «μικρο-Σελήνη», το αντίθετο της «υπερ-Σελήνης», όταν το φεγγάρι έχει πλησιάσει τη Γη πολύ (περίγειο).

#October has not one, but two full moons — and because it’s 2020, the 2nd one naturally falls on #Halloween It is called a #BlueMoon which is extremely rare and last occurred in 1944. #Athens #Greece | https://t.co/uViVykmYtJ pic.twitter.com/JNvlkMPcLe

— Alexandros Maragos (@AlexMaragos) October 31, 2020