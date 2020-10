To κουόκα (Setonix brachyurus), το μοναδικό μέλος του γένους Setonix, είναι ένα μικρό μακρόποδο περίπου στο μέγεθος μιας εξημερωμένης γάτας. Όπως και τα άλλα μαρσιποφόρα στην οικογένεια των μακρόποδων (όπως τα καγκουρό και τα γουάλαμπι), το κουόκα είναι φυτοφάγο και κυρίως νυκτόβιο.

Τα κουόκα τα συναντάμε σε μερικά μικρά νησιά στα ανοικτά των ακτών της Δυτικής Αυστραλίας. Το κουόκα ζυγίζει 2,5 έως 5 κιλά και έχει μήκος από 40 έως 54 εκατοστά με μια ουρά 25 έως 30 εκατοστών, η οποία είναι αρκετά μικρή για ένα μακρόποδο. Έχει στιβαρό σώμα, καλά ανεπτυγμένα πίσω πόδια, στρογγυλεμένα αυτιά και ένα μικρό, ευρύ κεφάλι. Το μυοσκελετικό του σύστημα προσαρμόστηκε αρχικά για χερσαία δίποδα άλματα, αλλά κατά την εξέλιξή του το σύστημά του προσαρμόστηκε στη μετακίνηση στα δέντρα. Αν και μοιάζει μάλλον σαν ένα πολύ μικρό καγκουρό, μπορεί να αναρριχηθεί σε μικρά δέντρα και θάμνους με ύψος μέχρι 1,5 μέτρο. Η παχιά γούνα του έχει ένα φαιόχρωμο καφέ χρώμα, που ξεθωριάζει στο κάτω μέρος. Το κουόκα είναι γνωστό ότι ζει, κατά μέσο όρο, δέκα χρόνια.

This little Quokka in Australia is way too cute to handle 😍❤️ pic.twitter.com/9ic16oZIWs

Οι αναζητήσεις για βίντεο ζώων στο YouTube , σύμφωνα με το iefimerida, εκτοξεύτηκαν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που ξεκίνησε στις 22 Μαρτίου, όταν άρχισαν τα μέτρα lockdown στο Ηνωμένο Βασίλειο και έχουν παραμείνει σε υψηλότερο επίπεδο από τότε, σύμφωνα με το Google Trends, υποδηλώνοντας ότι φυσικά έχουμε την τάση να αναζητούμε χαριτωμένα βίντεο ζώων κατά τη διάρκεια περιόδους αβεβαιότητας και αναταραχής.

Ακολουθώντας τα αποτελέσματα της μελέτης, οι Singapore Airlines και Tourism Western Australia δοκιμάζουν το «Quokka TV» στο διαδίκτυο, προσφέροντας στο ευρύ κοινό τη δυνατότητα να βελτιώσει τη διάθεσή του παρακολουθώντας το περιεχόμενο με τα συγκεκριμένα ζωάκια.

It’s not a puppy, but it is definitely happy! This was from a post here on Twitter. I had never heard of this critter b4 then, quokka: pic.twitter.com/tL506GyBIW

— D.K.A. (@Gladari) October 29, 2020