Να «σπάσει» λίγο το απαισιόδοξο κλίμα και να δώσει μια νότα χαράς επιχείρησε ένας γιατρός από την Ινδία, ο οποίος επιδόθηκε σε χορογραφία του Bollywood.

Ο Arup Senapati αποφάσισε να ψυχαγωγήσει τους ασθενείς του εκτελώντας μέσα στο νοσοκομείο μια δημοφιλή χορογραφία του Bollywood.

Έτσι, βιντεοσκόπησε τον εαυτό του να χορεύει και ανέβασε το βίντεο στο Twitter όπου μέσα σε λίγα λεπτά έγινε viral.

O ίδιος ο γιατρός δήλωσε ότι δεν περίμενε το βίντεο να φτάσει στις οθόνες τόσων εκατομμυρίων θεατών και ότι θέλησε απλά να κάνει τους ασθενείς του να γελάσουν.

#WATCH: A doctor at Silchar Medical College dances to the tune of a Bollywood number in a COVID ward. #Assam pic.twitter.com/DxTsR1m8ph

— ANI (@ANI) October 19, 2020