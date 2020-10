Αυτές οι γάτες πραγματικά είναι μία μόνιμη διασκέδαση. Κι αν συνήθως οι άνθρωποι χωρίζονται σε εκείνους που τους αρέσουν τα σκυλιά και σε εκείνους που τους αρέσουν οι γάτες, πρέπει να παραδεχθούν ότι οι συγκεκριμένες είναι πολύ αστείες.

Οι γάτες πέρα από καλή συντροφιά, πίστη και αφοσίωση, δίνουν τον χώρο και τον χρόνο σε αυτόν που τις έχει, να ασχοληθεί με τα δικά του θέματα και τις καθημερινές υποχρεώσεις.

Αυτό δεν ισχύει για τις παρακάτω γάτες που κυριολεκτικά δεν κάθονται ούτε για 20 λεπτά κάτω να ησυχάσουν. Θέλουν να κάνουν νάζια και να σε κάνουν να γελάσεις νευρικά με αυτό που βλέπεις.

Βίντεο

How is this effect so funny on cats? 😹😹 pic.twitter.com/ptzf2zCwyy — Travels & Nature 🌴 (@TRAVELxNATURE) October 19, 2020

The cat inside the mailslot 🔊🔊 SOUND ON Please 🔊🔊 🎥 Imgur /gallery/BXeYBOF pic.twitter.com/fLVqwiv2V0 — Cats – Gorgeous & Funny (by 'Six Stinky Cats' ) (@Six_Stinky_Cats) October 23, 2020

"Must…keep…praying…" 🎥 Imgur /gallery/LDFQum6 pic.twitter.com/PjHvrUITOU — Cats – Gorgeous & Funny (by 'Six Stinky Cats' ) (@Six_Stinky_Cats) October 20, 2020

"NO NO NO NO NO"… "YES!" 🔊🔊🔊SOUND ON Please 🔊🔊🔊 🎥 Youtube Funny Animals 2020 pic.twitter.com/6X9qH1OMzG — Cats – Gorgeous & Funny (by 'Six Stinky Cats' ) (@Six_Stinky_Cats) October 26, 2020

Funny fight pic.twitter.com/gdZ9se4Ndi — Cats with Skills (@catswithskills) October 25, 2020