Η αγαπημένη ηθοποιός και κριτής στο Just The Two Of Us, μπήκε σε προληπτική καραντίνα, μετά την ανεύρεση δύο κρουσμάτων κορoναϊού στο τηλεπαιχνίδι.

Η ηθοποιός έμαθε την είδηση, ενόσω βρισκόταν στη μεσσηνιακή Μάνη, παρέα με τον ηθοποιό, Χρήστο Χατζηπαναγιώτη.

Έτσι, οι δύο τους θα παραμείνουν εκεί, μέχρι η Βίκυ Σταυροπούλου να κάνει τεστ για Covid.

«Είμαστε αγχωμένοι όλοι. Βγήκαν αρνητικά τα υπόλοιπα τεστ. Είναι αγριευτικό το πως σε μια τόσο προσεκτική παραγωγή, πως εισέβαλε ο ιός. Να μας γίνει παράδειγμα και να είμαστε περισσότερο προσεκτικοί από όσο χρειάζεται» τόνισε η Βίκυ.

Ταυτόχρονα, η ηθοποιός, αναφέρθηκε με παρρησία, στην παρεξήγηση που δημιουργήθηκε στο τηλεπαιχνίδι που μετέχει, όταν εκ παραδρομής, προσφώνησε λαθεμένα τον τραγουδιστή Τριαντάφυλλο.

«Είμαι αφηρημένη από τη φύση μου. Δεν θα έκανα ποτέ ένα στημένο χιούμορ για να υποτιμήσω έναν άνθρωπο. Ξέρω την πορεία του, ποιος είναι ο Τριαντάφυλλος και ότι δεν τυχαία τόσα χρόνια στη δουλειά. Αλλά δεν γίνεται με ένα σαρδάμ να είναι τόσο καχύποπτοι οι άνθρωποι» υπογράμμισε με νόημα.

Δείτε τι είπε