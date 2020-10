Fizz

Η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου αδειάζει την Καινούργιου και τον Τριαντάφυλλο στο Instagram

Μια κόντρα έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες ώρες ανάμεσα στην Ευρυδίκη Παπαδοπούλου και τον Τριαντάφυλλο, μετά την αποχώρησή τους από το “Just the two of us”.