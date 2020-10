Ένας πατέρας που προσπάθησε να ψωνίσει σε ένα Tesco κατάστημα στην Ουαλία φορώντας απλά κάλτσες, παπούτσια και εσώρουχα εμφανίστηκε στο Good Morning Britain για να εξηγήσει γιατί.

Σύμφωνα με το ladbible.com, ο Κρίστοφερ Νόντεν, από το Νιούπορτ, μπήκε έτσι στο κατάστημα, κατά τη διάρκεια της 17ήμερης καραντίνας κατά την οποία τα σούπερ μάρκετ απαγορεύτηκε να πωλούν «μη απαραίτητα» αντικείμενα, όπως ρούχα, παπούτσια, παιχνίδια και κλινοσκεπάσματα.

Ο κανονισμός αυτός αντιμετωπίστηκε με έντονη κριτική και περισσότεροι από 64.000 άνθρωποι υπέγραψαν μια αναφορά που ζητούσε να επιτρέπεται στα σούπερ μάρκετ στην Ουαλία να πωλούν μη απαραίτητα αντικείμενα κατά το lock down.

Αναλύοντας γιατί αποφάσισε να γνωστοποιήσει τα συναισθήματά του με αυτόν τον τρόπο, ο 38χρονος Κρίστοφερ είπε στο Good Morning Britain: «Ένιωσα ότι θα αποδείξω την άποψή μου».

«…Η γυναίκα μου μου έδειξε αυτό το meme στο Facebook:« Μόνο στην Ουαλία μπορείτε να πάτε για ψώνια χωρίς τα ρούχα σας».

«Είπα λοιπόν, έλα, ας αποδείξουμε ότι στην Ουαλία μπορείς να πας για ψώνια χωρίς τα ρούχα σου».

«Μόλις είπε [ο υπάλληλος] ότι τα ρούχα ήταν απαραίτητα, πέρασα το point που ήθελα και ήμουν χαρούμενος, όπως, δε βγήκαμε να επιτεθούμε μαζί ενάντια στην ουαλική κυβέρνηση, αλλά προφανώς αποδεικνύει κάτι σε αυτούς».

Are clothes essential or non-essential?

After the Welsh Government banned the sale of ‘non-essential items’, including clothes, Chris Noden turned up at the supermarket in his boxers in protest.

… He wasn’t let in.

Chris talks to @adilray and @CharlotteHawkns. pic.twitter.com/UWDagYEDQj

— Good Morning Britain (@GMB) October 26, 2020