Η ηθοποιός Τζένιφερ Άνιστον ψήφισε στις προεδρικές εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Η ηθοποιός σε ανάρτησή της στο Twitter εξήγησε τους λόγους για τους οποίους υποστηρίζει τον Τζο Μπάιντεν για νέο πρόεδρο των ΗΠΑ, με την Καμάλα Χάρις αντιπρόεδρό του.

Ανέφερε η Άνιστον και δημοσίευσε μια φωτογραφία της από τη στιγμή που ψήφισε.

«Αυτή τη στιγμή, κάποιοι άνδρες που έχουν την εξουσία αποφασίζουν τι μπορούν και τι δεν μπορούν να κάνουν οι γυναίκες με το σώμα τους. Ο τωρινός μας πρόεδρος αποφάσισε ότι ο ρατσισμός δεν είναι θέμα. Έχει αγνοήσει επανειλημμένα και δημόσια την επιστήμη… πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν πεθάνει»

#IVOTED for @joebiden and @kamalaharris. I dropped my ballot off, and I did it early 👏🏼 I voted for them because right now this country is more divided than ever. Right now, a few men in power are deciding what women can and can’t do with their own bodies.

