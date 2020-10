Justin Bieber have always used his platform for good, from supporting blm, to spreading inspiring words

Ο ποπ σταρ δημοσίευσε μια φωτογραφία διαδηλωτών του «Black Lives Matter» για τους 149 εκατομμύρια ακόλουθους του στο Instagram.

Στη λεζάντα έγραψε: «Θέλω να γνωρίζουν οι άνθρωποι ότι δεν έχω ξεχάσει. Θέλω να χρησιμοποιήσω την πλατφόρμα που έχω για να υπενθυμίσω στους ανθρώπους ότι ο ρατσισμός είναι δεινό και είναι ριζωμένος στον πολιτισμό μας. Θέλω να αισθάνονται οι μαύροι αδελφοί και οι αδελφές μου ότι υποστηρίζονται, ότι είναι ορατοί και ότι εκτιμώνται. Εάν αυτό σας ενοχλεί, θέλω απλώς να ξέρετε ότι δεν πρόκειται να σταματήσω να μιλάω για αυτό».

«I want to use the platform I have to remind people that racism is evil» – @JustinBieber https://t.co/hiJZL8hedm

— NME (@NME) October 24, 2020