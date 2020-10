Η εντυπωσιακή και πολυλατρεμένη τραγουδίστρια-θρύλος, έχει δείξει στο παρελθόν ότι δεν έχει μείνει εκτός σχολίων σε θέματα πολιτικής και επικαιρότητας.

Αυτή τη φορά, επέλεξε την όποια ενασχόλησή της με την πολιτική να την αξιοποιήσει…δεόντως μέσα από τα social media στα οποία και ενημερώνει τους φανς της συχνά.

Ανέβασε λοιπόν μια ανάρτηση στο Twitter, στην οποία δείχνει το εξώφυλλο TIME γεμάτο κοροναϊό σε κόκκινη απόχρωση.

Και δε μπορούσε παρά να σχολιάσει το εξής «Νομίζω Έφερε Αρκετό Θάνατο, Καταστροφή, & Χάος. Ας αφήσουμε έναν ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΆΝΤΡΑ να αναλάβει», αφήνοντας προφανώς να εννοηθεί ότι απέτυχε πλήρως η πολιτική του Τραμπ στην προστασία των Αμερικανών πολιτών από τον κοροναϊό και πως υποστηρίζει τον Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

I Think👐Brought Enough Death,Destruction,& Chaos.

Let’s Let a REAL MAN Take Over pic.twitter.com/jg7AzH1eQu

— Cher (@cher) October 24, 2020