Μιλώντας στο podcast «Outrage And Optimism», που αφορά την κλιματική αλλαγή, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ εξήγησε ότι ελπίζει πως το βραβείο Earthshot ύψους 50 εκατομμυρίων βρετανικών λιρών θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Ο πρίγκιπας είπε ότι οι μοναρχίες θα μπορούσαν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση της δράσης σε χώρες όπου «τα δημοκρατικά συστήματα αγωνίζονται πραγματικά να αναλάβουν την ευθύνη».

Ερωτηθείς αν έχει χρησιμοποιήσει τη θέση του για να οδηγήσει σε θετική αλλαγή, απάντησε: «Απολύτως. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας με τον οποίο έχω μιλήσει και να μην συμφωνεί με αυτή τη σύμβαση».

«Όλοι όσοι ηγούνται γνωρίζουν ότι αυτά είναι τα σημαντικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Νομίζω ότι το να βρεις αυτούς τους πολιτικούς που έχουν τη βούληση να αντιμετωπίσουν τα πράγματα είναι μία άλλη ιστορία», είπε ο πρίγκιπας.

Future king Prince William’s ‘outrage’ over climate change – ‘it keeps me awake at night’. He has spoken about his «outrage» over inaction on climate change during a podcast episode to promote his new environmental Earthshot Prize.@FreddiAMiller https://t.co/R4OcE0lBKk pic.twitter.com/9YRZuoV7Tn

— ECIU (@ECIU_UK) October 26, 2020