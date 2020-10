H διάσημη και πολυαγαπημένη τραγουδίστρια θέλει πάντοτε να ενημερώνει τους αγαπημένους της ακόλουθους στα social media. Τέτοια ενημέρωση μπορεί να περιλαμβάνει τόσο θέματα μουσικής σκηνής, όσο και θέματα πολιτικής.

Πρόσφατα μάλιστα έκανε μία ανάρτηση σχετικά με τις επερχόμενες εκλογές στις ΗΠΑ, δείχνοντας προφανώς ευαισθητοποίηση στο πόσο σημαντικό είναι να ψηφίσουν όλοι, γράφοντας «Τελευταία μέρα για ψήφο».

Last day to vote! 😜 https://t.co/BE0yNDasuE pic.twitter.com/HBrUTbgpZA

Σε μία άλλη της ανάρτηση είχε σχετικά αλλαγμένο look. Τέλειο ίσιο μαλλί το οποίο όπως παρατηρεί κανείς πολύ εύκολα φτάνει μέχρι και τα μπούτια!

Με ένα πολύ απαλό μακιγιάζ, ρώτησε τους ακόλουθούς της «Λαμβάνοντας συμβουλές – τι θα έπρεπε να είμαι το φετινό Halloween?!».

Taking suggestions – what should I be this year for Halloween?! pic.twitter.com/Vn9JX5dIXN

— Christina Aguilera (@xtina) October 24, 2020