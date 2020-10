Κέρδισε επίσης το βραβείο στην κατηγορία Βίντεο της Χρονιάς και Βίντεο Γυναίκας Καλλιτέχνη της Χρονιάς για το σινγκλ της «Drinking Alone».

Παραλαμβάνοντας το βραβείο μέσω βιντεοδιάσκεψης ευχαρίστησε τους θαυμαστές που την ψήφισαν μία χρονιά που σημάδεψαν οι ακυρώσεις περιοδειών λόγω της πανδημίας του κοροναϊού.

«Αυτό είναι για εσάς αποκλειστικά εσάς παιδιά» είπε η Κάρι Άντεργουντ «γιατί και πάλι δεν είμαστε μαζί, αλλά νιώθω τόση αγάπη απόψε».

Η ποπ σταρ Γκουέν Στέφανι κέρδισε το πρώτο της CMT Award στην κατηγορία Βίντεο της Χρονιάς για Συνεργασία για το ντουέτο της με τον σύντροφό της, Μπλέικ Σέλντον «Nobody But You».

#NobodyButYou wins Collaborative Video Of The Year at the CMT Music Awards! It’s Gwen’s first country music award! pic.twitter.com/7r0GXH8Zfr

📸 | “I was honored to receive this award 13 years ago because it’s voted on by the fans” – Taylor Swift presenting the #CMTawards for Breakthrough Video of the Year pic.twitter.com/FoIySz9OnC

— Taylor Swift Updates (@TSwiftLA) October 22, 2020