Ούτε στιγμή δεν δίστασε το μοντέλο που διατηρεί επίσης «πικάντικη» σελίδα στην εφαρμογή OnlyFans.

Η 26χρονη μαμά έσωσε τη φαμίλια της όταν πήρε το όπλο της και αντάλλαξε σφαίρες με τους μασκοφόρους κακοποιούς που όρμησαν στην οικία.

A Florida mom—who doubles as an OnlyFans star and Instagram model— proved her flight or fight responses are top-tier when she grabbed her gun to fend off robbers attacking her family and home.

Ansley Pacheco, 26, was resting in bed in her Miami… pic.twitter.com/MQPanUDtN8

— ItsOnSite (@ItsOnSiteTV) October 22, 2020