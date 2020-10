View this post on Instagram

Michael Keaton, diz se vai aparecer como Batman no filme do Flash. Os fãs de Batman recebem ótimas notícias quando foi mencionado que @benaffleck e @michaelkeatondouglas retornariam com seus respetivos papéis de Batman no filme do Flash. Michael Keaton responde uma pergunta durante o programa de Jimmy Kimmel, o apresentador perguntou se ele poderia confirmar se irá viver o Batman no filme do Flash. "Não posso confirmar nada", disse Michael Keaton. Você acha que esse rumor é verdade? Quais são suas expectativas para esse filme?