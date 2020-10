Η πολύπαθη εκστρατεία του Κάνιε Γουέστ για τις προεδρικές εκλογές υπέστη ένα ακόμη πλήγμα αφού αποκαλύφθηκε ότι τον Σεπτέμβριο δαπάνησε 3 εκατομμύρια δολάρια από τα δικά του χρήματα για τη διεκδίκηση της εισόδου στον Λευκό Οίκο τον περασμένο μήνα, ενώ συγκέντρωσε μόλις 2.782 δολάρια.

Kanye West is still so convinced of the success of his campaign he’s reportedly willing to dump millions of dollars of his own money into it without receiving a whole lot in return https://t.co/QkLfcIzKeQ — VANITY FAIR (@VanityFair) October 20, 2020

Τα στοιχεία προκύπτουν από τις εκθέσεις της Ομοσπονδιακής Εκλογικής Επιτροπής των ΗΠΑ που δημοσίευσε ο Μπεν Τζέικομπς του NY Mag, ο οποίος αποκάλυψε τις προεκλογικές δαπάνες στο Twitter.

«Από τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν κατά την εκστρατεία του Κάνιε Γουέστ, τα 1.582 δολ. προήλθαν από συνεισφορές κάτω των 200 δολαρίων. Έλαβε επίσης δύο συνεισφορές, μία από 1.000 δολαρίων και μία 200 δολαρίων» ανέφερε ο δημοσιογράφος.

Στη συνέχεια πρόσθεσε νέα στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία ο Αμερικανός ράπερ και επιχειρηματίας δώρισε -όχι δάνεισε- 2.113.002 δολάρια στην προεκλογική του εκστρατεία, εκτός από τα 9,76 εκατ. δολάρια που έχει δανείσει.

And took money away from small businesses who needed it to keep paying their employees. Families suffered and are still suffering under the inept leadership of tRump! How could you even consider a vote for Kanye? You think things are bad now??? SMH! pic.twitter.com/7HpTfrpRer — swtseptember (@swtseptember928) October 9, 2020

Η έκθεση της Ομοσπονδιακής Εκλογικής Επιτροπής αναφέρει επίσης ότι έλαβε 17.600 δολάρια από συνεισφορές έως τις 20 Οκτωβρίου. Η εκστρατεία πρόσθεσε 540.000 δολάρια στα χρέη του.

Ο Κάνιε Γουέστ ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του 2020 τον περασμένο Ιούλιο και έχει κάνει πολλές προσπάθειες να εξασφαλίσει μια θέση στα ψηφοδέλτια. Τελικά εξασφάλισε υποψηφιότητα σε 12 πολιτείες, Αρκάνσας, Κολοράντο, Αϊντάχο, Αϊόβα, Κεντάκι, Λουιζιάνα, Μινεσότα, Μισισιπή, Οκλαχόμα, Τενεσί, Γιούτα και Βερμόντ.

Kanye West has reportedly spent more money on his presidential campaign than he’s received in donations. https://t.co/egXKh3TSj9 — Complex (@Complex) October 20, 2020

Στον ιστότοπο της εκστρατείας, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, του παρουσιάζονται δέκα προτάσεις που περιλαμβάνουν τα πάντα, από τη μείωση του χρέους των φοιτητικών δανείων έως τη μεταρρύθμιση της ποινικής δικαιοσύνης, την υποστήριξη θρησκευτικών ομάδων έως την επαναφορά της προσευχής στη σχολική τάξη.