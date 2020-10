A post shared by @ davemccary on Dec 4, 2019 at 4:42pm PST

Το ζευγάρι ανακοίνωσε τον αρραβώνα του τον περασμένο Δεκέμβριο με μία τρυφερή φωτογραφία στα κοινωνικά δίκτυα στην οποία η Έμμα Στόουν έδειχνε το δαχτυλίδι της. Οι δυο τους μάλιστα σχεδίαζαν να παντρευτούν τον Μάρτιο, ανέβαλαν ωστόσο τον γάμο τους λόγω του κορωνοϊού.

Τώρα, η ηθοποιός περιμένει το πρώτο της παιδί με τον αρραβωνιαστικό της, Dave McCary, με τον οποίο οι πληροφορίες θέλουν να έχει παντρευτεί κρυφά. Η σταρ εθεάθη σε έξοδό της στη Santa Monica έχοντας επιλέξει ένα πολύ cozy look, από το οποίο ξεχωρίζει το oversized cardigan, που σίγουρα επέλεξε για άνεση και στυλ.

Emma Stone and Dave McCary are expecting their first child together! pic.twitter.com/SaDoBBIDeK

— emma stone daily (@dailyemmastone) September 22, 2020