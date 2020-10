Ένα ρομποτικό σκάφος της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας (NASA), το OSIRIS-REx, κατάφερε για πρώτη φορά να αγγίξει για λίγο έναν αστεροειδή, τον Μπενού, σε απόσταση 321 εκατομμυρίων χιλιομέτρων από τον πλανήτη μας, και να συλλέξει ένα πρώτο δείγμα από την επιφάνεια του, το οποίο θα επιστραφεί στη Γη για μελέτη το Σεπτέμβριο του 2023.

Αν οι επιστήμονες της NASA βεβαιωθούν ότι αυτή η πρώτη απόπειρα υπήρξε όντως επιτυχής και συνέλλεξε επαρκή ποσότητα δείγματος, τότε θα δώσουν εντολή στο σκάφος να αρχίσει το ταξίδι επιστροφής του στη Γη τον Μάρτιο του 2021. Αλλιώς θα επιχειρήσουν νέα απόπειρα συλλογής δείγματος τον Ιανουάριο σε διαφορετικό σημείο του αστεροειδούς.

Θα χρειαστεί περίπου μια εβδομάδα για να εκτιμηθεί εξ αποστάσεως -κυρίως μέσω της ανάλυσης των φωτογραφιών που θα στείλει το σκάφος- πόσο πολύ δείγμα συλλέχθηκε. Στόχος είναι η συλλογή τουλάχιστον 60 γραμμαρίων και το ιδανικό θα ήταν ένα δείγμα βάρους ενός κιλού.

