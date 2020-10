Η ηθοποιός και τραγουδίστρια, τηλεοπτική παραγωγός και παρουσιάστρια,Τρέισι Έλις Ρος θα τιμηθεί με το βραβείο Είδωλο της Μόδας ( Fashion Icon) στην τελετή απονομής των E! People’s Choice Awards 2020.

Congrats to Tracee Ellis Ross who will be honored with The Fashion Icon Award at the People’s Choice Awards✨ pic.twitter.com/vUVi8BGz5X — LAPP (@lappthebrand) October 17, 2020

Η Τζεν Νιλ, γενική διευθύντρια του E! News, υπεύθυνη ζωντανών εκδηλώσεων και ψηφιακού lifestyle ανακοίνωσε ότι η τιμητική διάκριση θα απονεμηθεί στην ηθοποιό της βραβευμένης με Emmy σειράς Black-ish.

«Το στυλ της Τρέισι Έλις Ρος είναι υπερβατικό» δήλωσε η Τζεν Νιλ. «Η επιρροή της στους χώρους ψυχαγωγίας και της μόδας είναι ασύγκριτη και είμαστε στην ευχάριστη θέση να την τιμήσουμε με το Fashion Icon Award» τόνισε.

«Λοιπόν, δεν είναι αυτή μία ευχάριστη νότα σε μια κατά τα άλλα δύσκολη χρονιά! Πόσο απίστευτο να ανακηρύσσομαι #PCAs Fashion Icon του 2020. Τώρα αυτό θα είναι διασκεδαστικό!! Τι θα φορέσω…. » έγραψε η Ρος στο Twitter.

Η τελετή απονομής των E! People’s Choice Awards θα μεταδοθεί ζωντανά στις 15 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, από το Barker Hangar στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια.

Tracee Ellis Ross to be honored at E! People’s Choice Awards: https://t.co/ukgHpL1R8V pic.twitter.com/8XbNYc6a97 — The Hollywood Reporter (@THR) October 16, 2020

Τα βραβεία απονέμονται βάσει ψηφοφορίας του κοινού και αναγνωρίζουν επιτεύγματα στην τηλεόραση, τον κινηματογράφο και τη μουσική.

Η Τρέισι Έλις Ρος, κόρη της θρυλικής σούπερ σταρ Νταϊάνα Ρος, θα τιμηθεί για την πρωτοποριακή της εμφάνιση και το μοναδικό προσωπικό στυλ τις τελευταίες δύο δεκαετίες, το πάθος της για την αυτο-έκφραση και τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιεί τη φωνή της για να εμπνεύσει και άλλους να πιστεύουν στον εαυτό τους.

Tracee Ellis Ross Literally has the best style ever. Which one is your favorite ? Comment below. Follow us on Instagram for more @/dopefashionsense_ 🤎 https://t.co/i9cQ53Smtc pic.twitter.com/Qt0k1XUZuh — Dope Fashion Sense (@Dopefashionsen1) October 19, 2020

Είναι επίσης υποψήφια για το βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού στον Κινηματογράφο για τον ρόλο της στην ταινία The High Note.