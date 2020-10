Όπως έγινε γνωστό κατά τη διάρκεια της σύσκεψης στην οποία συμμετείχαν μερικοί από τους πλέον γνωστούς δημοσιογράφους του έγκριτου περιοδικού, ο Τούμπιν, νομίζοντας ότι έχει κλείσει την κάμερα άρχισε να αυτοϊκανοποιείται σε κοινή θέα, προς αποτροπιασμό όσων συμμετείχαν στη σύσκεψη.

Ο ίδιος παραδέχτηκε το ατυχές γεγονός και ζήτησε συγγνώμη από τη σύζυγό του και τους συναδέλφους του.

«Έκανα ένα ηλίθιο λάθος, πιστεύοντας ότι ήμουν εκτός κάμερας», δήλωσε και πρόσθεσε: «Ζητώ συγνώμη από τη γυναίκα, την οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους μου. Νόμιζα ότι είχα αποσυνδέσει την κάμερα και ότι κανείς στην κλήση Zoom δεν μπορούσε να με δει».

Σε email προς τους εργαζομένους, ο εκδότης του New Yorker Ντέιβιντ Ρέμνικ έγραψε «Όπως πολλοί μπορεί να έχετε διαβάσει σε διάφορα ρεπορτάζ σήμερα, ένας από τους συντάκτες μας, ο Τζεφ Τούμπιν, τέθηκε σε αναστολή έπειτα από ένα συμβάν σε τηλεδιάσκεψη στο Zoom την προηγούμενη εβδομάδα. Να είστε σίγουροι ότι παίρνουμε σοβαρά τέτοια ζητήματα και ότι το εξετάζουμε».

Ο Τούμπιν είναι από τα πρώτα τρεντ στα social media στις ΗΠΑ και η θύελλα δεν λέει να κοπάσει!

Παρά το γεγονός ότι ο Τούμπιν αποτελεί έναν από τους πιο διάσημους νομικούς αναλυτές στη χώρα του και έχει μια εξίσου εντυπωσιακή καριέρα ως συγγραφέας, σκάνδαλα, απιστίες και σεξουαλικές εμμονές ρίχνουν τη σκιά τους στο παρελθόν του, σύμφωνα με την Daily Mail.

«Η απόφαση του Τζέφρι Τούμπιν να αυνανιστεί κατά τη διάρκεια μια επαγγελματικής σύσκεψης στο Zoom δολοφόνησε πιθανώς την καριέρα του, όμως αυτή δεν είναι σε καμία περίπτωση η πρώτη φορά που η εμμονή του με το σεξ τον έβαλε σε μπελάδες», γράφει η βρετανική εφημερίδα για τον 60χρονο, που τα τελευταία 34 χρόνια είναι παντρεμένος με την Έιμι Μάκιντος, την οποία γνώρισε όταν φοιτούσαν μαζί στο Χάρβαρντ.

Ο 30ετής (και βάλε) γάμος του αναλυτή του CNN δεν τον σταμάτησε, σύμφωνα πάντα με την Daily Mail, να συνάψει παράνομο ερωτικό δεσμό με την 13 χρόνια μικρότερή του δικηγόρο Κέισι Γκρίνφιλντ, μια σχέση που κράτησε -με κάποια διαλείμματα- για μια ολόκληρη δεκαετία. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η Γκρίνφιλντ έμεινε έγκυος το 2008 και ο εραστής της αμέσως αμφισβήτησε ότι ήταν ο πατέρας, αντιδρώντας μάλιστα στην προοπτική να υποβληθεί σε τεστ πατρότητας!

«Όταν η Γκρίνφιλντ αρνήθηκε τα χρήματα που της προσέφερε για έκτρωση, εκείνος έκανε την αντιπρόταση να «ανταλλάξουν» εγκυμοσύνες. Εάν συμφωνούσε να τερματίσει την εγκυμοσύνη της, ο ίδιος θα κάλυπτε το κόστος ώστε να αποκτήσει παιδί με σπέρμα δωρητή. Όμως η Γκρίνφιλντ, που τότε ήταν 35 ετών, αποφάσισε τελικά να γεννήσει το αγοράκι, το οποίο και ονόμασε Ρόρι, Τη μέρα που γέννησε, έστειλε email στον Τούμπιν προσκαλώντας τον να γνωρίσει τον γιο του. Εκείνος δεν της απάντησε», εξηγεί το δημοσίευμα.

Σύμφωνα με τους New York Times και το Πρώτο Θέμα, η Γκρίνφιλντ μήνυσε τον εραστή της ζητώντας διατροφή και η δικαστική διαμάχη κράτησε σχεδόν δύο χρόνια, με τον συγγραφέα να αρνείται πολλούς από τους ισχυρισμούς της γυναίκας. Τελικά, δέχτηκε να υποβληθεί σε τεστ DNA που απέδειξε ότι είναι ο πατέρας και η Γκρίνφιλντ (κόρη πρώην συναδέλφου του Τούμπιν στο CNN) κέρδισε την πλήρη επιμέλεια του παιδιού στο δικαστήριο.

«Μια τηλεόραση flat-screen στον τοίχο έπαιζε πορνό και πολύς κόσμος εξαφανιζόταν στα πίσω δωμάτια και έβγαινε φορώντας μόνο πετσέτες. Στη συνέχεια, κάποιοι πήγαιναν στο σαλόνι, άλλοι σε ένα δωμάτιο με τζακούζι ή σε κάποιο από τα 6 περίπου ιδιωτικά δωμάτια, για να κάνουν σεξ με τους/τις συνοδούς τους ή κάποια νέα γνωριμία», είχε γράψει σχετικά.

