——Τώρα θα πιω νερό απ’ το ποτήρι σου Δικά σου θα ‘ναι πια όσα δεν έχω Θα σπρώξω ουρανό στο παραθύρι σου Κι ό,τι δεν άντεχα, θα το αντέχω—— ——Αλλάζει ο κόσμος όταν φιλιούνται δυο Μεταμορφώνεται, όλα αγιάζουν Ο σκλάβος βγάζει στους ώμους του φτερά Παύεις να είσαι ένας ακόμα ίσκιος —— ——-να πιω νερό κρυφά εκεί που θα πλυθείς Θέλω να σε δω να `μαστε αγκαλιά και μία θηλιά γερή το χθες να κάνει αθάνατο—- …. Φίλα με ακόμα Φίλα με ακόμα Όλα τα άλλα ηχούν μακρινά Ένα αστέρι που σκάει στου ουρανού την καρδιά Φίλα με ακόμα Φίλα με ακόμα Θέλω να 'μαι μαζί σου, να κυνηγάω μαζί σου Τα κύματα όλα της μοίρας—— Σαν όλα να γράφτηκαν για σένα … σε ευχαριστώ που είσαι «ο Αλέξανδρος μου»…χρόνια σου πολλά ερωτα μου!!! Ομορφιά μου!!!! @abourdoumis Σαγαπω @inglesinagr #apticaxt #inglesinababy @anatello.gr