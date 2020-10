Συναγερμός έχει σημάνει στην Μπάγερν Μονάχου μετά από τα τελευταία τεστ που έγιναν σε όλα τα μέλη της για την ανίχνευση του κοροναϊού.

Ο βαυαρικός σύλλογος ανακοίνωσε ότι ο Σερζ Γκνάμπρι διαγνώστηκε θετικός στον covid-19 και αυτό σημαίνει ότι θα χάσει το παιχνίδι κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης το βράδυ της Τετάρτης (21/10) στην «Allianz Arena».

Ο ποδοσφαιριστής δεν έχει κάποιο σύμπτωμα και είναι καλά στην υγεία του. Μάλιστα έχει ήδη τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους οι Γερμανοί, καθώς έτσι ορίζουν οι υγειονομικοί κανόνες.

ℹ️ Serge Gnabry has tested positive for Covid-19. He is doing well and is currently in quarantine. pic.twitter.com/ZMYliMAiy6

