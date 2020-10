Ο Diddy δήλωσε τη στήριξή του στον Τζο Μπάιντεν στις επικείμενες προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ και ίδρυσε πολιτικό κόμμα με στόχο την αντιμετώπιση των αναγκών των μαύρων.

@Diddy talks Joe Biden, Donald Trump and the launch of a Black Political … https://t.co/wVrnJtWLU4 via @YouTube #OneBlackParty COUNT ME IN!! — The Arkatech (@Cliff_Mack) October 19, 2020

Ο Αμερικανός ράπερ και επιχειρηματίας αναφέρει σε tweet: «Ξεκινάω ένα από τα πιο τολμηρά πράγματα που έχω κάνει ποτέ. Ιδρύω ένα πολιτικό κόμμα με μερικούς νέους εκλεγμένους αξιωματούχους και ακτιβιστές για τα δικαιώματα της μαύρης κοινότητας. Δεν έχει σημασία αν είσαι Ρεπουμπλικανός ή Δημοκρατικός. Η υπ’ αριθμόν ένα προτεραιότητα είναι να εξέλθει ο Τραμπ από τον Λευκό Οίκο. Πρέπει να φύγει. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε αυτόν τον άνθρωπο να συνεχίσει να προσπαθεί να διχάσει τις ΗΠΑ»

«Οι πολίτες που έχουν τη μεγαλύτερη ευθύνη και θα έπρεπε να φοβούνται αυτόν τον άνθρωπο είναι οι λευκοί. Βρισκόμαστε στα πρόθυρα φυλετικού πολέμου» προσθέτει.

Rapper Diddy announced on Friday that he has joined forces with a group of elected officials and activists in launching a Black political party. https://t.co/KSUn9MBq67 — ABC News (@ABC) October 18, 2020

Η αποστολή του «Our Black Party» είναι να «ενισχύσει την ατζέντα των μαύρων και να εκλέξει τολμηρούς εκπροσώπους» που αντιπροσωπεύουν τις κοινότητές τους και αντιμετωπίζουν τις ανάγκες των μαύρων και να υποστηρίξει επίσημα τον Τζο Μπάιντεν στις προσεχείς εκλογές, εξήγησε.

We aim to do our part to help WIN for Black people. — Our Black Party (@OurBlackParty) October 16, 2020

Ο Diddy διευκρίνισε επίσης ότι το Black Party αποτελεί επέκταση της πρωτοβουλίας του 2004 Vote Or Die της οποίας ήταν επικεφαλής.

“One must never build their shield on the battlefield.” -African Proverb It is shield building time. Only all that we love is on the line. @revolttv @OurBlackParty @cthagod @Diddy https://t.co/Ar1ZbCPrDw — Nina Turner (@ninaturner) October 16, 2020

Το κόμμα θα κάνει ό,τι μπορεί για να καταπολεμήσει τη συστηματική καταπίεση και να φροντίσει ώστε οι μελλοντικές γενιές να ζήσουν σε ευημερία. Ο Diddy, σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ, χρησιμοποιεί οικονομικούς πόρους, τις σχέσεις και την επιρροή του για να ενθαρρύνει τους μαύρους ηγέτες να συνεχίσουν να αγωνίζονται, υπερασπιζόμενοι τα δικαιώματα των μαύρων στην Αμερική σε αυτές τις εκλογές και την επόμενη περίοδο.