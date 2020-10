«We recognize that making NYFW more sustainable is but a mere drop in the bucket compared to the fashion industry as a whole, but it can serve as a bellwether for changes…» https://t.co/IrBwfmt6cX

Σε συνεργασία με τη Boston Consulting Group (BCG), το CFDA δημοσιοποίησε τα ευρήματα σε έκθεση με τίτλο «Βιωσιμότητα στον Σχεδιασμό: Επανεξέταση της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης» υπογραμμίζοντας ο διττός στόχος της μελέτης είναι μία συνοπτική αποτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της NYFW καθώς και ένα «σύνολο στρατηγικών για θετική αλλαγή».

Η έκθεση περιλαμβάνει αξιολόγηση και ανάλυση του τρέχοντος οικοσυστήματος της NYFW, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής εκδηλώσεων, της εφοδιαστικής, των μεταφορών και των δημόσιων σχέσεων, προσδιορίζοντας ταυτόχρονα τις προτεραιότητες και τις ευκαιρίες για τη αναμόρφωση της σεζόν των επιδείξεων μόδας και των παρουσιάσεων.

Σε αυτό προστίθενται και οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που προέρχονται από τις πολλές μετακινήσεις τους από περιοχή σε περιοχή της Νέας Υόρκης. Στη συνέχεια, υπάρχουν επίσης εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τη φιλοξενία επισκεπτών, την παραγωγή μιας κολεξιόν, καθώς και την καθορισμένη παραγωγή.

Η κατασκευή δειγμάτων και άλλων αγαθών, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, καθώς και σκηνικών και υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια των επιδείξεων μόδας, παράγει μεγάλες ποσότητες απορριμάτων, προσθέτει η έκθεση, όπως και οι πολλοί χώροι όπου γίνονται τα σόου.

The @CFDA analyzing @NYFW‘s environmental impact «signifies the beginning of what one can only hope is the industry beginning to move toward more measuring – and therefore mitigation – of its environmental impacts.» Full article:https://t.co/YFoNp1QT4f #nyfw #sustainablefashion

— Storey (@StoreyTheApp) October 15, 2020