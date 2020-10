Επίθεση και ειρωνικά σχόλια δέχθηκε η ηθοποιός Κίρστι Άλεϊ μετά την δημόσια ανάρτησή της στο Twitter ότι στηρίζει ανοιχτά τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Θα ψηφίσω τον Τραμπ γιατί δεν είναι πολιτικός. Τον ψήφισα πριν από τέσσερα χρόνια γι’ αυτόν τον λόγο και θα τον ψηφίσω για τον ίδιο λόγο. Κάνει τα πράγματα γρήγορα και θα επαναφέρει τάχιστα την οικονομία. Αυτή είναι η απόφασή μου φίλοι μου» έγραψε η Άλεϊ.

Η ανάρτηση αυτή, όμως, προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις με χιλιάδες tweets που αναφέρονταν στην ηθοποιό, 260.000 like και περισσότερα από 55.000 retweet.

I’m voting for @realDonaldTrump because he’s NOT a politician. I voted for him 4 years ago for this reason and shall vote for him again for this reason. He gets things done quickly and he will turn the economy around quickly. There you have it folks there you have it🙄 — Kirstie Alley (@kirstiealley) October 17, 2020

Συνάδελφοι της και αρκετοί χρήστες του Twitter εξέφρασαν τον θυμό τους για την τοποθέτηση της και εκείνη δεν άργησε να γράψει ξανά ένα νέο μήνυμα.

Shelly Long was way funnier than you. https://t.co/tksxTX0yiM — Judd Apatow (@JuddApatow) October 18, 2020

Well my vote for Biden canceled yours out. I have done my civic duty of the day. — Patricia Arquette (@PattyArquette) October 18, 2020

Η απάντησε στους επικριτές της γράφοντας «δεν πιστεύω ότι έχω δει τόσους ανθρώπους να με επικαλούνται στη ζωή μου. Μάλλον δεν μου επιτρέπεται να έχω την άποψή μου χωρίς να με κακοχαρακτηρίζουν αυτοί που θεωρώ ότι είναι κακοί άνθρωποι»