Ο γνωστός τραγουδιστής, Γιώργος Τσαλίκης ανέβασε μια φωτογραφία στο Facebook από το «Διαφάνι». Από τα σκηνικά, δηλαδή, όπου γίνονται τα γυρίσματα για τις «Άγριες Μέλισσες» και έβαλε… φωτιές σε όσους τον ακολουθούν.

Σύντομα, βέβαια, έδωσε ο ίδιος την απάντηση για το τι… γύρευε στο πιο διάσημο τηλεοπτικό χωριό, αφού εξήγησε πως «έφερα μερικές τηλεοράσεις στο Διαφάνι γιατί το βράδυ στο καφενείο όλοι θα βλέπουν Just the 2 of us».

Ο Γιώργος Τσαλίκης προφανώς και δεν θα πάρει μέρος στο σίριαλ, αν και στο μέλλον ποτέ δεν ξέρει κανείς, αλλά βρέθηκε στα Studio Kappa όπου γυρίζονται οι «Άγριες Μέλισσες» αλλά και το J2US , όπου ξεκίνησε να παίρνει μέρος από το Σάββατο.