Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς απαιτεί να απομακρυνθεί ο Τζέιμι Σπίαρς , ο οποίος από το 2008 ελέγχει τις προσωπικές και επιχειρηματικές υποθέσεις της, κατόπιν απόφασης δικαστηρίου.

Ο πατέρας της τραγουδίστριας ήταν αντίθετος στο αίτημά της, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, επικαλούμενος το κόστος της ένταξης και άλλων δικηγόρων στην ομάδα νομικών που την εκπροσωπεί.

Στις ΗΠΑ ο νομικός όρος «επιτροπεία» χρησιμοποιείται για ένα άτομο που «διορίζεται από δικαστήριο για την προστασία των συμφερόντων κάποιου, όπως ενός ανήλικου, που δεν είναι σε θέση να διαχειριστεί τις υποθέσεις του» σύμφωνα με το λεξικό Collins.

Britney Spears just scored a huge win in court today! The judge approved her request to hire litigation counsel to fight her father in her ongoing conservatorship battle. https://t.co/mYFINbU3sq

— BreatheHeavy.com/exhale (@breatheheavycom) October 14, 2020