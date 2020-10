Φορώντας ένα οικογενειακό κειμήλιο, το οποίο άνηκε στην πριγκίπισσα Νταϊάνα, φωτογραφήθηκε στο πλάι του πρίγκιπα Χάρι, η Μέγκαν Μαρκλ για λογαριασμό του περιοδικού TIME.

Στην ασπρόμαυρη φωτογραφία του TIME, όπως αναφέρει η Daily Mail, η Δούκισσα του Σάσεξ φοράει ένα κουστούμι συνολικής αξίας σχεδόν 2.790 δολαρίων, το δαχτυλίδι των αρραβώνων της -αξίας 350,000 δολαρίων-, καθώς και ένα ρολόι γνωστού οίκου 23,000 δολαρίων, το οποίο άνηκε στην πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Επίσης φορά ένα βραχιόλι του ίδιου οίκου, αξίας 6.500 δολαρίων.

Το σύνολο ανέρχεται σε… 382.290 δολάρια!

Το ζευγάρι θα συμμετάσχει την Τρίτη σε διαδικτυακή εκπομπή του TIME με θέμα «Φτιάχνοντας έναν καλύτερο κόσμο» (Engineering a Better World).

Το βασιλικό ζευγάρι θα συζητήσει για το πώς μπορούν να οικοδομηθούν διαδικτυακές κοινότητες που θα βασίζονται στη συμπόνια, την ασφάλεια και την αξιοπιστία.

Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ θα συζητήσουν για ζητήματα όπως ισότητας των φύλων, τις φυλετικές διακρίσεις στη Δικαιοσύνη και την κλιματική αλλαγή.

