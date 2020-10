View this post on Instagram

16 χρόνια χωρίς το Βλασσάκι μου.Αυτή η φωτογραφία είναι από τήν περίοδο που είχε χωρίσει με την Αλίκη και έμενε σπίτι μου.Είναι η ίδια περίοδος πού από αυτή την συγκατοίκηση «γενήθηκαν»οι Απαράδεκτοι…Αξέχαστες αναμνήσεις με πλάκες γέλια και υπέροχες στιγμές…!!!