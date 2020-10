Ο 22χρονος ποδοσφαιριστής από την Ουγκάντα, Τσέρτσιλ Οβάσι, άφησε την τελευταία του πνοή μετά από χτυπήματα συμπαικτών του, επειδή έκανε λάθος και η ομάδα του δέχτηκε γκολ σε φιλικό παιχνίδι.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα monitor.co.ug, ο νεαρός κεντρικός αμυντικός της Lamwo District έκανε λάθος, με αποτέλεσμα η ομάδα του να δεχτεί γκολ σε φιλικό παιχνίδι.

A young footballer lynched after a defensive error

Churchill Owaci was rapidly attacked by his teammates after he made a mistake leading to goal in a friendly match.

