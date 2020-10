Για πρώτη φορά, η Βασίλισσα Ελισάβετ της Βρετανίας αποχώρησε από το Μπάκιγχαμ ύστερα από επτάμηνο «lockdown».

Φορώντας ροζ ταγέρ και κόκκινο κραγιόν, η 94χρονη Ελισάβετ συνοδευόταν από τον εγγονό της, Δούκα του Κέιμπριτζ, πρίγκιπα Ουίλιαμ.

«Η Βασίλισσα πραγματοποιεί σήμερα την πρώτη της δημόσια εμφάνιση αποχωρώντας από την κατοικία της όπου που είχε μείνει επί επτά μήνες».

The Queen, with The Duke of Cambridge, visits @dstlmod and formally opens the new Energetics Analysis Centre – a state-of-the-art building dedicated to scientific research and analysis to protect the UK against terrorist and criminal threats relating to explosives. pic.twitter.com/7AUzA8bZ8Y

Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα «Daily Mail» και το Πρώτο Θέμα, η Βασίλισσα Ελισάβετ επισκέφθηκε το Εργαστήριο Επιστήμης και Τεχνολογίας (Dstl) στο Πόρτον Ντάουν, κοντά στο Σάλσμπερι και συνάντησε επιστήμονες που παρείχαν σημαντική υποστήριξη στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε η Βρετανία την επιδημία Covid-19.

Η Βασίλισσα Ελισάβετ μετέβη στην περιοχή με ελικόπτερο, ενώ ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ έφτασε με αυτοκίνητο.

During the visit to @dstlmod The Queen and The Duke of Cambridge met scientists providing vital support to the UK response of the COVID-19 pandemic, working in analytic research areas and deploying microbiologists to NHS hospitals to increase testing capacities. pic.twitter.com/VIE4mfxulF

— The Royal Family (@RoyalFamily) October 15, 2020