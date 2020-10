View this post on Instagram

皆様にご報告があります。 6月にパパになります!新しい命を優佳が授かり本当に不思議な気持ちです。期待と不安はありますが明るく元気な子に育ってくれるよう僕たち2人これからも協力して成長していけたらと思います。暖かく見守っていただけたら嬉しいです。 これからも応援よろしくお願い致します!! I become dad in June.can’t wait!! #baby #june #dad #swimming #roadtotokyo2020