Η Ρωσίδα Lily Ermak αναρτά συχνά αποκαλυπτικές φωτογραφίες της προκαλώντας το ανδρικό κοινό.
Αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση της γυναικείας ρώσικης ομορφιάς, με απίστευτες αναλογίες, κατακτώντας δικαιολογημένα το Instagram.
Η Lily Ermak μεγάλωσε στη Μόσχα, εργάζεται ως μοντέλο και στον ελεύθερο χρόνο της τρελαίνει τον ανδρικό πληθυσμό με τις αναρτήσεις της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. κοινό. Όπως θα δείτε και στις αποκαλυπτικές φωτογραφίες της παρακάτω, διαθέτει ένα πολύ πλούσιο μπούστο, το οποίο επιδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο.
Σίγουρα είναι μια γυναίκα που δεν περνά απαρατήρητη και γνωρίζει πολύ καλά το “παιχνίδι” των social media – από τα οποία και αναδείχτηκε – καθώς κάθε φορά που κάνει μια ανάρτηση λαμβάνει χιλιάδες likes και σχόλια από τους θαυμαστές της. Αν δεν την ακολουθείτε ήδη, σας προτείνουμε να το πράξετε άμεσα!
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Вдохновление приходит приходит ко мне ночью.. Потому что выключается весь внешний шум, в темноте мы остаемся наедине с собой, уходят множество мелких обыденных мыслей, заполняющих собой «радио эфир» нашего сознания в течение дня. И на освободившееся место приходит, деликатно ждавшая своего часа идея. А когда вас посещает вдохновение чаще всего? #inspiration
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Я избавилась от волос на Теле с помощью шугаринга🍧то есть депиляцию мне делали сахаром🍭🍬🍬🍬 Раньше диодный лазер использовала,но как только перестаёшь эффект пропадает( как и везде впрочем. В связи с обстоятельствами я не могла делать его больше,и решила попробовать сходить к Даше @saharok_40 👩🏼 Сразу на что обращаешь внимание это чистота и стерильность,красивое зеркало,розовое кресло,цветы и много много конфет ) Было совсем чуть больно,но за приятным разговором я совсем забыла о том что мне там что-то делают😂 Потом Даша меня намазала маслом для красивых кадров) Вот так и получились эти сладкие фотки сразу после процедуры😋 Теперь я гладкая как шёлк) #шугаринг